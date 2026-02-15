window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 15 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu determinación se vuelve una herramienta poderosa para avanzar y dar vuelta situaciones que parecían adversas. Cuentas con una especie de radar sensor, casi invisible, que te ilumina en los momentos más críticos. La ayuda llega en el momento justo. Reconoce esa señal y úsala a tu favor.

Horóscopo de amor para Géminis

Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Géminis

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

