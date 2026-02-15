Horóscopo de hoy para Leo del 15 febrero de 2026

Una persona con influencia o autoridad te brindará un apoyo clave que facilitará un avance significativo. Aprovecha para superarte. Administra bien tu tiempo y energía: un salto dado en el momento justo puede abrirte puertas duraderas sin exigir esfuerzos excesivos.

Horóscopo de amor para Leo Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Leo No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.