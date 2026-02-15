Horóscopo de hoy para Leo del 15 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una persona con influencia o autoridad te brindará un apoyo clave que facilitará un avance significativo. Aprovecha para superarte. Administra bien tu tiempo y energía: un salto dado en el momento justo puede abrirte puertas duraderas sin exigir esfuerzos excesivos.
