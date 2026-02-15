Horóscopo de hoy para Libra del 15 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te ocuparás de resolver temas domésticos que venían quedando en segundo plano. El hogar pide una limpieza profunda, de esas que ordenan y alivian. Soltar objetos viejos libera espacio físico y energético, renueva el clima familiar y permite que el ámbito privado vuelva a respirar.
