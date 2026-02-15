window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 15 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Virgo

(08/22 – 09/22)

La vida te trae un viento de despertar y tu ánimo renovado cambia la forma en que percibes la realidad. El presente se vuelve más estimulante y dinámico. Es un buen momento para animarte a probar algo distinto: suelta la autoexigencia y permítete experimentar con menos filtros.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

