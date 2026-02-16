window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 16 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_aries
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Tu energía se expresa con potencia en lo social y dejas una marca bien definida en cada intercambio. Evita imponer tu voluntad: los vínculos genuinos crecen desde la libertad. Ofrece lo mejor de ti y confía en aquellas relaciones que se sostienen por afinidad real.

Horóscopo de amor para Aries

Reevaluando tu situación romántica, confiadamente tratas de resolver cualquier amargura que haya aparecido entre ustedes. Sin embargo, romperlo inicialmente es, a largo plazo vale la pena para los dos. Si soltero tu divertida y segura actitud hacia los demás es atractiva y no pasa desapercibida por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Aries

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraAries

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Aries Horóscopo de hoy
