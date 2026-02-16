Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te ocupas de tus recursos y de cómo sostenerte económicamente. Hay movimientos intensos en torno al dinero y los valores. La clave no pasa por controlar, sino por revisar qué te da verdadera seguridad y qué ya no te resulta valioso.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending