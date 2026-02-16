Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 febrero de 2026

Te ocupas de tus recursos y de cómo sostenerte económicamente. Hay movimientos intensos en torno al dinero y los valores. La clave no pasa por controlar, sino por revisar qué te da verdadera seguridad y qué ya no te resulta valioso.

Horóscopo de amor para Capricornio La armonía y la calma reinan en tu vida privada. Si antes era más turbulenta, este cambio definitivamente puede provocar estallidos emocionales. Pero al final, pasas un tiempo relajado y en paz con tu pareja, amigos o familia. Deberías usar esta atmósfera amigable para construir nuevos contactos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.