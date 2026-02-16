Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La atención se dirige al ámbito familiar y a asuntos que sólo pueden resolverse en lo privado. Tu influencia en el hogar se vuelve más marcada, al igual que el entramado de tu red de contención. Cuidar la raíz, sin exponerte de más, refuerza una potencia que proviene de tu linaje.
