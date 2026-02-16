Horóscopo de hoy para Leo del 16 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las relaciones se viven con mayor intensidad y pueden aparecer celos o deseos de control, junto con la necesidad de compartir algo auténtico. No esquives lo que te moviliza internamente. Soltar el orgullo será clave para involucrarte y asumir un compromiso real y profundo.
Otras predicciones para hoy:
