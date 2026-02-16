Horóscopo de hoy para Leo del 16 febrero de 2026

Las relaciones se viven con mayor intensidad y pueden aparecer celos o deseos de control, junto con la necesidad de compartir algo auténtico. No esquives lo que te moviliza internamente. Soltar el orgullo será clave para involucrarte y asumir un compromiso real y profundo.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Leo Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.