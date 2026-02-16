Horóscopo de hoy para Libra del 16 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu creatividad pide liberarse de filtros sociales y mostrar aquello que normalmente reservas. Si tienes hijos, la presencia y el compromiso se intensifican. Expresar lo que sientes sin adornos ni excusas puede resultar revelador. Es momento de dejar de censurar tus luces y sombras.
