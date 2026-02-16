window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 16 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu capacidad de entrega al trabajo es alta, pero el cuerpo también reclama atención. Es un buen momento para revisar hábitos, rutinas y alimentación. Lo laboral y lo físico están estrechamente ligados: rindes mejor cuando cuidas tu energía y respetas tus propios tiempos cotidianos.

Horóscopo de amor para Virgo

Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
