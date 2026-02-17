Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 febrero de 2026

Tu olfato para los negocios está afinado. Puedes generar ingresos siguiendo un instinto visionario y asumiendo riesgos calculados. Es un momento propicio para emprender y disputar un nuevo lugar en el mercado, combinando liderazgo e innovación. El capital de prosperidad se activa.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.