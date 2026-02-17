Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 febrero de 2026

Es un momento ideal para lucirte como anfitrión e invitar amigos a tu casa. Tu espacio se vuelve un punto de encuentro cargado de estímulos. Piensa en luces, colores y aire nuevo. Abre ventanas de par en par y deja que circule todo lo bueno.

Horóscopo de amor para Escorpio Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.