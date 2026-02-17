Horóscopo de hoy para Géminis del 17 febrero de 2026

Lo que estaba trabado comienza a avanzar y el optimismo regresa. Se vislumbran viajes o expansiones próximas. Apuestas con convicción a tus ideas y creencias. El viento sopla a favor y te ayuda a ampliar horizontes, aprender y animarte a ir más lejos.

Horóscopo de amor para Géminis Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Géminis Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.