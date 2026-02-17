Horóscopo de hoy para Sagitario del 17 febrero de 2026

Redescubres tu potencia mental y brillas al comunicarte. Las ideas se entrelazan y abren vías alternativas, como nuevas redes de aprendizaje. Varias oportunidades llaman a tu puerta. Las sorpresas que llegan confirman que existen múltiples caminos para explorar y elegir.

Horóscopo de amor para Sagitario Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.