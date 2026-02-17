window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 17 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Redescubres tu potencia mental y brillas al comunicarte. Las ideas se entrelazan y abren vías alternativas, como nuevas redes de aprendizaje. Varias oportunidades llaman a tu puerta. Las sorpresas que llegan confirman que existen múltiples caminos para explorar y elegir.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraSagitario

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

