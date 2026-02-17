window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 17 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 17 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

Asumes un liderazgo en trabajos grupales y acciones públicas. Tu empuje te impulsa alto en lo profesional y te acerca a un reconocimiento largamente esperado. Hoy te sientes triunfante y orgulloso de tus méritos, que destacan por su coraje y singularidad.

Horóscopo de amor para Tauro

Ten cuidado de no sobrecargarte por el número de solicitudes hechas a tu tiempo. Un individuo popular, muy en demanda, tu compañía es clasificada después de mucho. Si eres flexible te es fácil ajustarte a nuevas situaciones, pero asegúrate de darte suficiente espacio para implementar tus pensamientos, sueños y planes.

Horóscopo de dinero para Tauro

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

