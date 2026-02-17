window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 17 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La combinación astral de hoy trae chispa y color a tu rutina. Es un gran momento para aprender un oficio, actualizar herramientas o abrirte a un nuevo trabajo. Acompaña con ejercicio y una alimentación más liviana: cuidar el cuerpo incrementa tu rendimiento y claridad mental.

Horóscopo de amor para Virgo

Si tienes una pareja que quiere socializar y amigos que también son demandantes, probablemente encontraras que la atención es estresante y difícilmente te hará sentir mejor. Haz escusas, niégate a tomar parte antes de que termines donde no quieres estar. Tus amigos deben aceptar que necesitas algún tiempo tranquilo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
