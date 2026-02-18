Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 febrero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 18 febrero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
El eclipse activa la exploración social: aparecen personas con quienes puedes iniciar proyectos y otras conexiones más pasajeras. A partir del mediodía, conviene retirarte del ruido externo. El silencio te ayuda a percibir lo que sientes y a depurar energías antes de dar nuevos pasos.
Tauro
04/20 – 05/20
Tus iniciativas e innovaciones tienen valor, aunque no todas reciban el reconocimiento esperado. Estar adelantado a tu tiempo puede resultar incómodo, pero tu valía no depende de la respuesta ajena. Por la tarde, una salida con amigos y música renueva el ánimo y reactiva la esperanza.
Géminis
05/21 – 06/20
Este eclipse trae un mensaje claro: para lograr algo distinto, hay que animarse a hacer algo nuevo. Explorar opciones diferentes revitaliza tu energía. Tus guías señalan caminos alternativos. Por la tarde, un logro te emociona y confirma que el sacrificio valió la pena.
Cáncer
06/21 – 07/20
Evita exponer en exceso tu vida privada: cuidar tu intimidad preserva energía y foco. No toda propuesta externa es conveniente ahora. Por la tarde, una sensación sutil y trascendente te envuelve. Confía en esa guía interna: marca el rumbo justo sin necesidad de explicaciones.
Leo
07/21 – 08/21
Presta atención a una propuesta exitista que podría alejarte de alguien especial. Elige lo auténtico por sobre lo extravagante. Por la tarde, descargar tensiones desde la intimidad te invita a ir al fondo, descubrir secretos y entrar en una frecuencia de deseo que te renueva.
Virgo
08/22 – 09/22
Es tiempo de encarar la salud desde enfoques nuevos, con acciones que renueven cuerpo y mente. No lo dejes en ideas: muévete, respira profundo y actúa ahora. Por la tarde, alguien encantador deja entrever una propuesta romántica que provoca intriga.
Libra
09/23 – 10/22
Si quieres que el amor brille, evita apurarte o forzar situaciones. Permite que todo se manifieste de manera espontánea y anímate a improvisar. Vivir el presente es la clave. Por la noche, un baño de inmersión ayuda a soltar tensiones y conciliar un descanso reparador.
Escorpio
10/23 – 11/22
Surgen invitaciones sociales tentadoras, pero tu familia necesita tu presencia y compromiso. Tu rol es central para sostener la unión. El hogar funciona como fuente de energía y contención. Por la tarde, dedicarte a un hobby te conecta con una vivencia inspiradora y revitalizante.
Sagitario
11/23 – 12/20
En las primeras horas del día conviene tomar distancia de lo cotidiano y mirar todo desde otra altura. Haz pequeños cortes, sal a caminar y despeja la mente. Al mediodía, el regreso a tu hogar te pide descalzarte, poner música suave, una esencia y disfrutar.
Capricornio
12/21 – 01/19
Evita gastar en cosas pasajeras: el derroche hoy no te suma. En cambio, piensa cómo ganarte la vida con algo que te guste y estimule tu creatividad. Por la tarde llega una noticia que endulza tus oídos, te conmueve y hace fluir la imaginación.
Acuario
01/20 – 02/18
Este eclipse en tu signo te invita a alejarte un rato si el clima en casa está cargado. Nadie notará tu ausencia. Sigue el impulso del viento, respira profundo, mira el cielo y siente cómo se libera tu energía. Por la tarde, regálate un mimo, como una pausa tipo spa.
Piscis
02/19 – 03/20
La mente va rápido y puede agotarte más de lo habitual. Busca refugio en tu mundo interior, explorando temas que renueven tu ADN y despierten cada célula. Por la tarde, cuando la Luna ingrese en tu signo, todo fluye con mayor sincronía y tu magia vuelve a expandirse.