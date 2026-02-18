window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 18 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 18 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Este eclipse en tu signo te invita a alejarte un rato si el clima en casa está cargado. Nadie notará tu ausencia. Sigue el impulso del viento, respira profundo, mira el cielo y siente cómo se libera tu energía. Por la tarde, regálate un mimo, como una pausa tipo spa.

Horóscopo de amor para Acuario

Eres excepcionalmente comprensivo, los demás encuentran tu naturaleza abierta comunicativa muy atractiva. Estas deseoso de aprender, siempre curioso y honesto disfrutas compartiendo estas conversaciones y momentos de placer con tu pareja. Si eres soltero, los demás buscan tu compañía, valoran tus opiniones y te hacen sentir bienvenido donde sea que vayas.

Horóscopo de dinero para Acuario

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

