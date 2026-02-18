window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 18 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 18 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Aries

(03/21 – 04/19)

El eclipse activa la exploración social: aparecen personas con quienes puedes iniciar proyectos y otras conexiones más pasajeras. A partir del mediodía, conviene retirarte del ruido externo. El silencio te ayuda a percibir lo que sientes y a depurar energías antes de dar nuevos pasos.

Horóscopo de amor para Aries

La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Aries

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraAries

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

