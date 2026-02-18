Horóscopo de hoy para Aries del 18 febrero de 2026

El eclipse activa la exploración social: aparecen personas con quienes puedes iniciar proyectos y otras conexiones más pasajeras. A partir del mediodía, conviene retirarte del ruido externo. El silencio te ayuda a percibir lo que sientes y a depurar energías antes de dar nuevos pasos.

Horóscopo de amor para Aries La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Aries Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.