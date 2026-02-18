Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 febrero de 2026

Evita gastar en cosas pasajeras: el derroche hoy no te suma. En cambio, piensa cómo ganarte la vida con algo que te guste y estimule tu creatividad. Por la tarde llega una noticia que endulza tus oídos, te conmueve y hace fluir la imaginación.

Horóscopo de amor para Capricornio Evita decir cosas que no sientes durante los desacuerdos, mejor reacciona en forma calmada y consideradamente. Cuando esto te parezca difícil, te das cuenta de que no puedes maquinar o control el resultado de cada situación a la que te enfrentas. Trata de ser más considerado y ve el argumento desde el punto de vista de tu pareja.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.