Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Evita gastar en cosas pasajeras: el derroche hoy no te suma. En cambio, piensa cómo ganarte la vida con algo que te guste y estimule tu creatividad. Por la tarde llega una noticia que endulza tus oídos, te conmueve y hace fluir la imaginación.

Horóscopo de amor para Capricornio

Evita decir cosas que no sientes durante los desacuerdos, mejor reacciona en forma calmada y consideradamente. Cuando esto te parezca difícil, te das cuenta de que no puedes maquinar o control el resultado de cada situación a la que te enfrentas. Trata de ser más considerado y ve el argumento desde el punto de vista de tu pareja.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

