Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Evita gastar en cosas pasajeras: el derroche hoy no te suma. En cambio, piensa cómo ganarte la vida con algo que te guste y estimule tu creatividad. Por la tarde llega una noticia que endulza tus oídos, te conmueve y hace fluir la imaginación.
