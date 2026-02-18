Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 febrero de 2026

Surgen invitaciones sociales tentadoras, pero tu familia necesita tu presencia y compromiso. Tu rol es central para sostener la unión. El hogar funciona como fuente de energía y contención. Por la tarde, dedicarte a un hobby te conecta con una vivencia inspiradora y revitalizante.

Horóscopo de amor para Escorpio Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Escorpio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.