Horóscopo de hoy para Leo del 18 febrero de 2026

Presta atención a una propuesta exitista que podría alejarte de alguien especial. Elige lo auténtico por sobre lo extravagante. Por la tarde, descargar tensiones desde la intimidad te invita a ir al fondo, descubrir secretos y entrar en una frecuencia de deseo que te renueva.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.