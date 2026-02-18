Horóscopo de hoy para Sagitario del 18 febrero de 2026
En las primeras horas del día conviene tomar distancia de lo cotidiano y mirar todo desde otra altura. Haz pequeños cortes, sal a caminar y despeja la mente. Al mediodía, el regreso a tu hogar te pide descalzarte, poner música suave, una esencia y disfrutar.
