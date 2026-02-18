window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 18 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 18 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En las primeras horas del día conviene tomar distancia de lo cotidiano y mirar todo desde otra altura. Haz pequeños cortes, sal a caminar y despeja la mente. Al mediodía, el regreso a tu hogar te pide descalzarte, poner música suave, una esencia y disfrutar.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

