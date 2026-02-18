Horóscopo de hoy para Virgo del 18 febrero de 2026

Es tiempo de encarar la salud desde enfoques nuevos, con acciones que renueven cuerpo y mente. No lo dejes en ideas: muévete, respira profundo y actúa ahora. Por la tarde, alguien encantador deja entrever una propuesta romántica que provoca intriga.

Horóscopo de amor para Virgo Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Virgo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.