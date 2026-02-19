window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 19 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 19 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Se abre un período favorable para los asuntos materiales, con oportunidades que se resuelven gracias a tu percepción fina y estratégica. Negociaciones, acuerdos o intercambios fluyen con naturalidad. También pueden surgir alianzas económicas valiosas, basadas en la afinidad.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Acuario

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

