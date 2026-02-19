window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 19 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

El amor ocupa el centro de la escena y se expresa a través de gestos delicados y palabras que fluyen. En pareja, la comunicación sensible crea momentos de encanto compartido. Si estás soltero, mantente receptivo: aparecen personas que, además de atraer, traen un mensaje significativo.

Horóscopo de amor para Virgo

Todos parecen estar distraídos de alguna forma. No dejes que la situación también te afecte a ti personalmente, no siempre se trata de ti o tu pareja, si tienes una es probable que este preocupada por algo totalmente diferente. Si eres soltero y acabas de conocer a alguien hay incertidumbre, especialmente si de pronto parece más que distante.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

