Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Por la mañana sigues cerrando un ciclo, con una sensibilidad afinada y la intuición marcando el pulso. Por la tarde, la Luna ingresa en tu signo y se une a Neptuno y Saturno: tus decisiones piden coherencia y compromiso para encarnar tu misión, tu sueño y tu propósito vital.

04/20 – 05/20

En las primeras horas del día te sientes unido de manera casi trascendental a un amigo o a un grupo. Por la tarde se abre un clima propicio para cierres y despedidas: soltar lo que ya no suma. Un pequeño ritual, encender una vela, te devuelve la sensación de estar entero desde adentro.

05/21 – 06/20

Las responsabilidades serán casi omnipresentes por la mañana, pero las atraviesas con fluidez y aceptación. Por la tarde te involucras en un proyecto con visión de futuro y matices más sutiles. Tu presencia funciona como sostén anímico y espiritual dentro de un grupo.

06/21 – 07/20

Comienzas el día con una espiritualidad serena y una confianza sensible que actúa como brújula interna. Por la tarde será clave ordenar prioridades y respetar tus propios tiempos. Estás dando forma a una obra inspirada que empieza a ganar visibilidad y deja huella.

07/21 – 08/21

Un cambio interno profundo se está gestando y el día comienza con emociones revueltas. Por la tarde aparece una dirección y la sabiduría crece a partir de la experiencia. Avanza con paciencia: lo que hoy inicia, con el tiempo puede volverse una pieza clave.

08/22 – 09/22

Alcanzas un clima de unión especial con tu pareja, casi como un encuentro sagrado; si estás soltero, puede darse una conciliación significativa. Por la tarde prepárate porque surgirán oportunidades económicas ligadas a herencias o gestiones compartidas. Habrá reglas que respetar.

09/23 – 10/22

Si puedes, hasta el mediodía opta por una alimentación líquida: agua, jugos, tés o sopas ayudarán a darle fluidez al cuerpo. Por la tarde, una figura complementaria puede marcar el ritmo. Evita la confrontación: necesitas esa alianza para avanzar en algo que no se resuelve solo.

10/23 – 11/22

Comienzas el día en un estado de comunión con hijos o, si no los hay, a través de experiencias creativas muy inspiradoras. Por la tarde cambia la vibración y lo cotidiano te ordena. Iniciar un nuevo oficio o habilidad canaliza tu energía y acompaña un proceso de sanación.

11/23 – 12/20

Por la mañana, un sueño ligado a un familiar te acaricia el alma y te sientes acunado por algo más grande. En espacios lúdicos o creativos crece tu deseo de reconocimiento. Mantén el foco en lo que amas y comprométete: lo auténtico de ti se destaca solo.

12/21 – 01/19

Por la mañana se activa la imaginación y la comunicación fluye con empatía y sintonía. Por la tarde te enfocas en un proyecto familiar. Si hay anhelos o mejoras pendientes, busca apoyo. Respetar los tiempos permitirá que lo que construyas tenga bases firmes y una raíz sólida.

01/20 – 02/18

Un asunto económico fluye y encuentra la forma de materializarse. Por la tarde, una idea bien trabajada pide salir a la luz y lo que digas cobra gran importancia. Evita debates innecesarios y elige el momento justo. Cuando hablas con intención y aplomo, tu mensaje llega y deja huella.

02/19 – 03/20

Comienzas el día con la Luna en tu signo, despertando inspiración y sensibilidad creativa. Por la tarde, el foco se corre hacia lo económico y un plan concreto toma forma. Tu constancia será la clave para llevar esa visión a tierra y avanzar hacia un logro tangible.