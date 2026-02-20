window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 20 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Por la mañana sigues cerrando un ciclo, con una sensibilidad afinada y la intuición marcando el pulso. Por la tarde, la Luna ingresa en tu signo y se une a Neptuno y Saturno: tus decisiones piden coherencia y compromiso para encarnar tu misión, tu sueño y tu propósito vital.

Horóscopo de amor para Aries

Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Aries

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraAries

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

