Horóscopo de hoy para Aries del 20 febrero de 2026

Por la mañana sigues cerrando un ciclo, con una sensibilidad afinada y la intuición marcando el pulso. Por la tarde, la Luna ingresa en tu signo y se une a Neptuno y Saturno: tus decisiones piden coherencia y compromiso para encarnar tu misión, tu sueño y tu propósito vital.

Horóscopo de amor para Aries Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Aries Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.