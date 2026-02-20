Horóscopo de hoy para Aries del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Por la mañana sigues cerrando un ciclo, con una sensibilidad afinada y la intuición marcando el pulso. Por la tarde, la Luna ingresa en tu signo y se une a Neptuno y Saturno: tus decisiones piden coherencia y compromiso para encarnar tu misión, tu sueño y tu propósito vital.
