Horóscopo de hoy para Cáncer del 20 febrero de 2026

Comienzas el día con una espiritualidad serena y una confianza sensible que actúa como brújula interna. Por la tarde será clave ordenar prioridades y respetar tus propios tiempos. Estás dando forma a una obra inspirada que empieza a ganar visibilidad y deja huella.

Horóscopo de amor para Cáncer Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Cáncer Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.