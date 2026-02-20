Horóscopo de hoy para Capricornio del 20 febrero de 2026

Por la mañana se activa la imaginación y la comunicación fluye con empatía y sintonía. Por la tarde te enfocas en un proyecto familiar. Si hay anhelos o mejoras pendientes, busca apoyo. Respetar los tiempos permitirá que lo que construyas tenga bases firmes y una raíz sólida.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Capricornio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.