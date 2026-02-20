Horóscopo de hoy para Capricornio del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Por la mañana se activa la imaginación y la comunicación fluye con empatía y sintonía. Por la tarde te enfocas en un proyecto familiar. Si hay anhelos o mejoras pendientes, busca apoyo. Respetar los tiempos permitirá que lo que construyas tenga bases firmes y una raíz sólida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending