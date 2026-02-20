Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Comienzas el día en un estado de comunión con hijos o, si no los hay, a través de experiencias creativas muy inspiradoras. Por la tarde cambia la vibración y lo cotidiano te ordena. Iniciar un nuevo oficio o habilidad canaliza tu energía y acompaña un proceso de sanación.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending