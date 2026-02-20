Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 febrero de 2026

Comienzas el día en un estado de comunión con hijos o, si no los hay, a través de experiencias creativas muy inspiradoras. Por la tarde cambia la vibración y lo cotidiano te ordena. Iniciar un nuevo oficio o habilidad canaliza tu energía y acompaña un proceso de sanación.

Horóscopo de amor para Escorpio Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.