Horóscopo de hoy para Géminis del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las responsabilidades serán casi omnipresentes por la mañana, pero las atraviesas con fluidez y aceptación. Por la tarde te involucras en un proyecto con visión de futuro y matices más sutiles. Tu presencia funciona como sostén anímico y espiritual dentro de un grupo.
