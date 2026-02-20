window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 20 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Las responsabilidades serán casi omnipresentes por la mañana, pero las atraviesas con fluidez y aceptación. Por la tarde te involucras en un proyecto con visión de futuro y matices más sutiles. Tu presencia funciona como sostén anímico y espiritual dentro de un grupo.

Horóscopo de amor para Géminis

Estas inusualmente distraído y te es difícil responderle positivamente a los demás. Estas distracciones son principalmente sobre lujos pero predominantemente contienen fantasías eróticas. Te ayudaría examinar estas ideas más precisamente. Es posible que haya un significado profundo que no te has dado cuenta y que necesita ser resuelto.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraGéminis

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

