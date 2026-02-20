Horóscopo de hoy para Géminis del 20 febrero de 2026

Las responsabilidades serán casi omnipresentes por la mañana, pero las atraviesas con fluidez y aceptación. Por la tarde te involucras en un proyecto con visión de futuro y matices más sutiles. Tu presencia funciona como sostén anímico y espiritual dentro de un grupo.

Horóscopo de amor para Géminis Estas inusualmente distraído y te es difícil responderle positivamente a los demás. Estas distracciones son principalmente sobre lujos pero predominantemente contienen fantasías eróticas. Te ayudaría examinar estas ideas más precisamente. Es posible que haya un significado profundo que no te has dado cuenta y que necesita ser resuelto.

Horóscopo de dinero para Géminis Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.