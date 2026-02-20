Horóscopo de hoy para Leo del 20 febrero de 2026

Un cambio interno profundo se está gestando y el día comienza con emociones revueltas. Por la tarde aparece una dirección y la sabiduría crece a partir de la experiencia. Avanza con paciencia: lo que hoy inicia, con el tiempo puede volverse una pieza clave.

Horóscopo de amor para Leo Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Leo Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.