Horóscopo de hoy para Leo del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un cambio interno profundo se está gestando y el día comienza con emociones revueltas. Por la tarde aparece una dirección y la sabiduría crece a partir de la experiencia. Avanza con paciencia: lo que hoy inicia, con el tiempo puede volverse una pieza clave.
