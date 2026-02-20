Horóscopo de hoy para Libra del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si puedes, hasta el mediodía opta por una alimentación líquida: agua, jugos, tés o sopas ayudarán a darle fluidez al cuerpo. Por la tarde, una figura complementaria puede marcar el ritmo. Evita la confrontación: necesitas esa alianza para avanzar en algo que no se resuelve solo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending