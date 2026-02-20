Horóscopo de hoy para Libra del 20 febrero de 2026

Si puedes, hasta el mediodía opta por una alimentación líquida: agua, jugos, tés o sopas ayudarán a darle fluidez al cuerpo. Por la tarde, una figura complementaria puede marcar el ritmo. Evita la confrontación: necesitas esa alianza para avanzar en algo que no se resuelve solo.

Horóscopo de amor para Libra Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.