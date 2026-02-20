window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 20 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Comienzas el día con la Luna en tu signo, despertando inspiración y sensibilidad creativa. Por la tarde, el foco se corre hacia lo económico y un plan concreto toma forma. Tu constancia será la clave para llevar esa visión a tierra y avanzar hacia un logro tangible.

Horóscopo de amor para Piscis

Estas más certero sobre tu futuro romántico y priorizas tus preocupaciones principales. Si estas en una relación estable necesitas incluir a tu pareja en tus decisiones. Si eres soltero, evalúa tu situación, examina a dónde vas y dale sentido a tus sueños no realizados, enfócate en hacerlos realidad.

Horóscopo de dinero para Piscis

Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.

Horóscopo de sexo paraPiscis

El egotismo está en tu mente y si fuera a tu manera ¡el sexo sería más frecuente! Tienes una atracción magnética, casi mágica por tu pareja y tu pareja está salvajemente atraída a ti. Te gusta tratar diferentes posiciones. ¿Qué será, suave o rudo, la mesa de la cocina o en las escaleras? Usa tu imaginación.

