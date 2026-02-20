Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 febrero de 2026

Por la mañana, un sueño ligado a un familiar te acaricia el alma y te sientes acunado por algo más grande. En espacios lúdicos o creativos crece tu deseo de reconocimiento. Mantén el foco en lo que amas y comprométete: lo auténtico de ti se destaca solo.

Horóscopo de amor para Sagitario La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Sagitario Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.