Horóscopo de hoy para Tauro del 20 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 20 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En las primeras horas del día te sientes unido de manera casi trascendental a un amigo o a un grupo. Por la tarde se abre un clima propicio para cierres y despedidas: soltar lo que ya no suma. Un pequeño ritual, encender una vela, te devuelve la sensación de estar entero desde adentro.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending