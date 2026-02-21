Horóscopo de hoy para Cáncer del 21 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 21 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día trae responsabilidades que exigen foco y energía. No se trata de que te alaben todos, sino de sostener tu autoridad. Tal vez debas postergar el disfrute para cumplir metas importantes. Hoy tu fortaleza reside en el compromiso y en la forma en que asumes el liderazgo.
