Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Llegan invitaciones y propuestas sociales tentadoras, pero primero atiende asuntos familiares que necesitan tu conducción y presencia. Mostrarte decidido en casa será clave. Abrir camino para los tuyos fortalece los lazos y te afirma en un rol de autoridad protectora.
