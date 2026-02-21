Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 febrero de 2026

En el ámbito laboral, tu proactividad y decisión marcan la diferencia. Aunque la rutina pese y surja el deseo de evasión, no bajes los brazos. Tu dinámica cotidiana funciona gracias a la atención que pones en resolver cada problema. Confía en tu eficacia.

Horóscopo de amor para Escorpio Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Escorpio En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.