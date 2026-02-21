Horóscopo de hoy para Leo del 21 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un viaje o un nuevo rumbo se abre ante ti, pero cuidado con los cantos de sirena que invitan a mirar atrás o a instalarte en la comodidad. Evita la parsimonia: puede debilitar tu confianza y frenar el impulso que hoy te acerca a metas más amplias.
