Horóscopo de hoy para Libra del 21 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 21 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La vida te pide defender con convicción tus vínculos más genuinos. Prioriza a quienes participan en tu vida sin intereses superficiales. Reconoce y cuida a quienes dan la cara por ti. No te distraigas buscando aplausos externos: hoy lo esencial vive en la espontaneidad de esos lazos.
