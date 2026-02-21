Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el amor, ánclate en el presente y no dejes que un deseo absorbente te nuble el ánimo. Reafirma tu individualidad y expresa tu verdad sin desvíos. La dicha aparece cuando te reconoces auténtico y conectas con lo que eres hoy, sin especulaciones.
