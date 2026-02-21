Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 febrero de 2026

En el amor, ánclate en el presente y no dejes que un deseo absorbente te nuble el ánimo. Reafirma tu individualidad y expresa tu verdad sin desvíos. La dicha aparece cuando te reconoces auténtico y conectas con lo que eres hoy, sin especulaciones.

Horóscopo de amor para Sagitario Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.