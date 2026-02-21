Horóscopo de hoy para Tauro del 21 febrero de 2026

Las ideas y palabras brotan en abundancia, pero conviene resolver pendientes antes de avanzar. No es tiempo de expandirte hacia afuera, sino de cerrar ciclos. Vuelve a tu centro, enciende tu motivación interna y fortalécete por dentro para luego poder encarar lo que viene.

Horóscopo de amor para Tauro Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Tauro Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!