window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 22 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu familia se muestra disponible para ayudarte a enfrentar desafíos cotidianos que pesan más cuando se llevan en soledad. Es un buen momento para limpiar y ordenar espacios. Renovar el ambiente, abrir ventanas y dejar circular el aire también aligera la energía del día a día.

Horóscopo de amor para Escorpio

Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Escorpio

En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending