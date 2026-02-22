Horóscopo de hoy para Géminis del 22 febrero de 2026

La vida social se vuelve un espacio de estímulo e intercambio. En el contacto con otros reconoces un impulso que te empuja a superar límites y ganar libertad. Los ideales compartidos adquieren más fuerza que nunca y orientan con claridad la elección de tus vínculos.

Horóscopo de amor para Géminis Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Géminis Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.