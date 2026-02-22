Horóscopo de hoy para Leo del 22 febrero de 2026

Conoces a alguien que te impulsa a iniciar un emprendimiento con proyección. Se abren puertas hacia influencias extranjeras o ámbitos lejanos. Es tiempo de explorar, ampliar horizontes y animarte a lo nuevo. Más allá de lo conocido, te esperan oportunidades que expanden tu visión.

Horóscopo de amor para Leo Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Leo Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.