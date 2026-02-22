Horóscopo de hoy para Leo del 22 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Conoces a alguien que te impulsa a iniciar un emprendimiento con proyección. Se abren puertas hacia influencias extranjeras o ámbitos lejanos. Es tiempo de explorar, ampliar horizontes y animarte a lo nuevo. Más allá de lo conocido, te esperan oportunidades que expanden tu visión.
