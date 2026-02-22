window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 22 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 22 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En el amor te animas a correr riesgos con gestos y declaraciones audaces que sorprenden. Es tiempo de aventurarte sin cálculo y vivir una historia con tu sello único. La adrenalina del encuentro le da épica al vínculo y deja anécdotas memorables para contar a los nietos.

Horóscopo de amor para Sagitario

Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

