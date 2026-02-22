Horóscopo de hoy para Sagitario del 22 febrero de 2026

En el amor te animas a correr riesgos con gestos y declaraciones audaces que sorprenden. Es tiempo de aventurarte sin cálculo y vivir una historia con tu sello único. La adrenalina del encuentro le da épica al vínculo y deja anécdotas memorables para contar a los nietos.

Horóscopo de amor para Sagitario Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.