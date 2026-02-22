window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 22 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 22 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

Se activa un cruce potente entre tus objetivos materiales y una búsqueda de sentido más amplia. En esa convergencia reconoces tu misión y el valor de lo ya logrado. Celebra tus avances y permitirte una pausa reparadora: recargar energía también promueve el crecimiento y reafirma tu rumbo.

Horóscopo de amor para Tauro

Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraTauro

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

