Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente 23 de febrero de 2026

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy lunes 23 febrero para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES

En el amor, sentirás una sacudida emocional que te obliga a definir lo que realmente quieres. Las parejas tendrán una conversación reveladora que aclarará dudas recientes. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con carácter fuerte y decidido. La pasión estará en aumento, pero necesitarás paciencia. No confundas intensidad con estabilidad.

En el trabajo, un nuevo reto exigirá rapidez mental y liderazgo firme. Podrías recibir reconocimiento por una idea que parecía arriesgada. La suerte te acompaña cuando tomas decisiones valientes. Evita discusiones innecesarias con superiores.

En la familia, serás el motor que impulse una solución pendiente. En salud, controla impulsos y duerme mejor.

Consejo del día: Canaliza tu energía en objetivos claros y evita reaccionar sin escuchar antes.

TAURO

En el amor, la estabilidad será tu prioridad absoluta. Las parejas reforzarán su compromiso con planes concretos. Los solteros podrían iniciar un vínculo que avanza lentamente pero con bases firmes. No temas mostrar tus emociones más profundas.

En el trabajo, la constancia comienza a rendir frutos visibles. La suerte favorece decisiones financieras bien calculadas. Revisa documentos antes de comprometerte.

En la familia, un diálogo sincero fortalecerá relaciones. En salud, presta atención a tu alimentación y descanso.

Consejo del día: Confía en tu ritmo natural y no permitas que la presión externa te desestabilice.

GÉMINIS

En el amor, la comunicación será tu herramienta principal. Las parejas resolverán diferencias gracias al diálogo honesto. Los solteros vivirán un encuentro estimulante e inesperado. Sé claro con tus intenciones.

En el trabajo, surgirán propuestas que pondrán a prueba tu creatividad. La suerte aparece en conversaciones espontáneas. Organiza prioridades para evitar dispersión.

En la familia, tu mediación ayudará a calmar tensiones menores. En salud, descansa la mente del exceso de información.

Consejo del día: Termina lo que empiezas antes de asumir nuevas responsabilidades.

CÁNCER

En el amor, tus emociones estarán más profundas que de costumbre. Las parejas fortalecerán la intimidad con gestos sinceros. Los solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado. Evita idealizar situaciones antiguas.

En el trabajo, conviene actuar con discreción. La suerte se activa cuando confías en tu intuición y guardas silencio estratégico. No reveles todos tus planes.

En la familia, recibirás apoyo emocional importante. En salud, busca espacios de relajación.

Consejo del día: Protege tu energía emocional y establece límites saludables.

LEO

En el amor, tu magnetismo natural atraerá nuevas oportunidades. Las parejas vivirán momentos apasionados y divertidos. Los solteros podrían destacar en cualquier reunión social. Mantén autenticidad sin exagerar.

En el trabajo, podrías asumir un liderazgo inesperado. La suerte favorece proyectos creativos y audaces. Confía en tu talento.

En la familia, surgirán noticias positivas. En salud, equilibra actividad y descanso.

Consejo del día: Comparte tu luz con generosidad y escucha también a quienes te rodean.

VIRGO

En el amor, aprenderás a relajarte y confiar más en el proceso. Las parejas mejorarán si reducen críticas innecesarias. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien espontáneo.

En el trabajo, tu precisión será clave para resolver asuntos complejos. La suerte aparece en detalles pequeños. Revisa pendientes importantes.

En la familia, tu apoyo práctico marcará la diferencia. En salud, evita tensiones musculares acumuladas.

Consejo del día: Permítete disfrutar sin analizar cada detalle.

LIBRA

En el amor, buscarás equilibrio auténtico y decisiones claras. Las parejas resolverán desacuerdos pendientes. Los solteros podrían iniciar un vínculo armonioso.

En el trabajo, alianzas estratégicas abrirán puertas importantes. La suerte favorece acuerdos bien negociados. No postergues decisiones necesarias.

En la familia, tu diplomacia será clave. En salud, incorpora momentos de relajación diaria.

Consejo del día: Defiende tus necesidades con calma y firmeza.

ESCORPIO

En el amor, vivirás emociones intensas y reveladoras. Las parejas deberán hablar con franqueza sobre el futuro. Los solteros sentirán atracción magnética inesperada. Controla los celos.

En el trabajo, tu estrategia silenciosa dará resultados concretos. La suerte aparece cuando mantienes discreción. Evita confrontaciones directas.

En la familia, habrá cambios que exigen adaptación. En salud, canaliza tensiones con ejercicio.

Consejo del día: Usa tu intensidad para construir, no para destruir puentes.

SAGITARIO

En el amor, el entusiasmo renovará tu energía romántica. Las parejas disfrutarán planes fuera de la rutina. Los solteros podrían conocer a alguien en un entorno diferente.

En el trabajo, oportunidades de expansión surgen de manera inesperada. La suerte favorece estudios o viajes laborales. Analiza antes de comprometerte.

En la familia, habrá entusiasmo compartido. En salud, equilibra movimiento con descanso.

Consejo del día: Mantén tu optimismo firme, pero respalda cada decisión con responsabilidad.

CAPRICORNIO

En el amor, mostrarás mayor compromiso y estabilidad. Las parejas consolidan metas a largo plazo. Los solteros podrían atraer a alguien serio y confiable.

En el trabajo, avances concretos te acercan a tus objetivos. La suerte favorece disciplina y planificación. Evita sobrecargarte.

En la familia, reconocerán tu esfuerzo constante. En salud, cuida tu descanso nocturno.

Consejo del día: Organiza tus prioridades y reserva tiempo para disfrutar.

ACUARIO

En el amor, necesitarás autenticidad y libertad personal. Las parejas deberán respetar espacios individuales. Los solteros vivirán encuentros originales.

En el trabajo, ideas innovadoras abrirán nuevas oportunidades. La suerte aparece en cambios inesperados positivos. Confía en tu creatividad.

En la familia, surgirán noticias sorpresivas. En salud, limita el estrés digital.

Consejo del día: Abraza lo diferente y conviértelo en tu ventaja.

PISCIS

En el amor, la sensibilidad será tu fortaleza principal. Las parejas profundizarán su conexión emocional. Los solteros podrían vivir un romance lleno de ilusión.

En el trabajo, tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas. La suerte se manifiesta en oportunidades discretas pero valiosas. Confía en tus percepciones.

En la familia, recibirás apoyo sincero. En salud, protege tu energía evitando ambientes negativos.

Consejo del día: Cree en tus sueños y acompáñalos con acciones firmes y constantes.